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Губерниев — об акции против Карпина: «Это был я!»

Губерниев заявил, что это он запустил акцию против Карпина
Камила Абдурахманова
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление Валерия Карпина о том, что против него ведется кампания из-за совмещения постов главного тренера сборной России и «Динамо». Во вторник специалист на пресс-конференции после назначения в московский клуб сказал следующее: «Даже знаю, откуда она идет. На каком канале, «Матч ТВ»? Еще вопросы есть? Не только предполагаю, знаю. Это будет на их совести».

«Стыдно футбольным комментаторам не знать, кто запустил акцию на «Матче» против Карпина! Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец!» — написал Губерниев в Telegram-канале в ответ на публикацию комментатора Константина Генича.

Губерниев назвал себя инициатором кампании против Карпина и пригласил тренера в эфир телеканала.

56-летний Карпин, который в феврале этого года ушел из «Ростова», чтобы «сосредоточиться на работе в сборной России», подписал контракт с «Динамо» до лета 2028-го.

Валерий Карпин.«Динамо» сильнее «Спартака» 15-летней давности». Первая пресс-конференция Карпина после назначения
Источник: Дмитрий Губерниев
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Валерий Карпин
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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