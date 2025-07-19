Гафин: «Фалькао к нам не приехал»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о возможном приглашении нападающего сборной Колумбии Радамеля Фалькао на BetBoom Братский Кубок.

— Были слухи, якобы «Динамо» хотело пригласить Фалькао на Братский Кубок, чтобы он встретился с Валерием Карпиным.

— Я вам могу ответить словами классика: Фалькао к нам не приехал.

BetBoom Братский кубок-2025 проходил в Москве с 30 июня по 5 июля. Участниками предсезонного турнира стали российские команды «Динамо» и ЦСКА и сербские клубы «Партизан» и ОФК.