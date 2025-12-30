В «Динамо» рассказали, планируются ли трансферы этой зимой

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал, планируются ли трансферы этой зимой.

«Если говорить о составе, то нужно прежде всего отметить, что у нас большое количество футболистов было травмировано. Мы вошли в новый сезон с рядом ключевых футболистов основного состава, которые не могли помочь команде на поле — Константин Тюкавин, Луис Чавес, Артур Гомес. В первой половине сезона количество травмированных составляло от семи до девяти. Это действительно очень больно ударило по игре команды. Когда футболисты основного состава не могут выполнять свои задачи, которые перед ними ставят тренер и клуб, то это большая проблема.

Даже если взять последнее дерби со «Спартаком», у нас [Хуан] Касерес тоже был не в порядке с точки зрения здоровья, он смог осилить только первый тайм. Ульви Бабаев заразился вирусом, болел, у него была высокая температура. К сожалению, такие вещи происходили. Но при этом точечные трансферы возможны в зимнее трансферное окно», — цитирует Ивлева ТАСС.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.