Джавад рассказал, как в 2024 году мог перейти в «Зенит» или «Црвену Звезду» вместо «Динамо» Махачакала

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» рассказал, как летом 2024 года мог перейти в «Зенит» или «Црвену Звезду».

— Правда, что в России ты мог играть не за махачкалинское «Динамо», а в «Зените»?

— В 2024 году у меня было предложение не только от «Зенита», но и от «Црвены Звезды». Однако «Сепахан», мой предыдущий клуб, не был готов отпустить меня за ту сумму, которую предлагали «Зенит» и «Црвена». В «Динамо» же ее согласовали — и я счастлив, что нахожусь в этой команде, — сказал Джавад «СЭ».

Джавад перешел в «Динамо» Махачкала летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний иранец провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.