Источник: «Зенит» интересуется защитником «Ботафого» Витиньо

«Зенит» заинтересован в защитнике «Ботафого» Витиньо, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, «Ботафого» оценивает своего защитника в 15 миллионов евро. Отмечается, что 26-летний бразилец интересен также «Атлетико», «Эвертону» и «Вулверхэмптону».

Витиньо выступает за «Ботафого» с лета 2024 года. За это время на его счету 75 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 5 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2029 года. Ранее Витиньо выступал за «Бернли», «Серкль Брюгге» и «Крузейро».

После 18 туров сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.