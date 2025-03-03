Егор Титов: «Артем Дзюба забивает. Видно, что человек — мастер»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы в составе тольяттинского «Акрона».

«Играя за «Акрон», при всем уважении к команде, но это не лидер нашего чемпионата. Артем забивает, видно, что человек — мастер. Впереди 11 туров. Думаю, что он побьет рекорд. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, поэтому я уверен, что этот рекорд состоится в текущем году», — цитирует Титова ТАСС.

1 марта 36-летний Дзюба забил гол в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян (оба забили по 233 гола). В нынешнем сезоне форвард забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 12 встречах во всех турнирах.