Тюкавин получил разрыв передней крестообразной связки колена

Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прошел МРТ. У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Форвард перенесет операцию, восстановление займет около полугода. Информацию «СЭ» подтвердил источник в «Динамо».

22-летний форвард получил повреждение в первом тайме матча с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре РПЛ. В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.