В «Динамо» подтвердили предложение «Фламенго» по Карраскалю: «Если Хорхе в Москве, значит, нас что-то не устроило»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о предложении «Фламенго» по полузащитнику Хорхе Карраскалю.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Динамо» возобновило переговоры с «Фламенго» по 27-летнему колумбийцу.

— Были ли у вас официальные предложения от «Фламенго» по Карраскалю, о которых писалось в СМИ?

— У них верная информация.

— Но вас они не устроили?

— Если Хорхе в Москве, он игрок «Динамо», значит, нас что-то не устроило, — сказал Гафин «СЭ».

Колумбиец выступает за «Динамо» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го.