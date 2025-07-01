Футбол
1 июля, 10:13

«Зенит» поздравил Малкома с победой «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Зенита» поздравила бывшего нападающего команды Малкома с победой над «Манчестер Сити» (4:3) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

28-летний бразилец вышел в стартовом составе команды и забил гол на 52-й минуте.

«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком — в 1/4 КЧМ! Поздравляем и желаем удачи, Малки», — говорится в сообщении.

Малком празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:3).Индзаги — волшебник, Малком — среди героев! «Аль-Хиляль» выбил «Манчестер Сити» в безумной игре с семью голами!

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел в команде 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

«Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Флуминенсе». Встреча пройдет 4 июля.

Источник: ФК «Зенит»
