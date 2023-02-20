В «Динамо» опровергли цитату Захаряна о желании перейти в «Галатасарай»

В пресс-службе «Динамо» опровергли новость о желании полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна перейти в турецкий «Галатасарай».

«Данная цитата — фейк. Арсен не давал интервью турецким СМИ и журналистам», — заявили «СЭ» в клубе.

Турецкий портал Gezen Dokuz привел цитату Захаряна о желании продолжить карьеру в «Галатасарае». Ранее сообщалось, что стороны договорились о трансфере игрока в стамбульский клуб. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Прошлым летом россиянин мог перейти в «Челси».