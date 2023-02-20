Председатель совета директоров «Локомотива» о будущем стадиона: «Наш дом — в Черкизово»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о планах по реконструкции стадиона «РЖД Арена».

— По поводу стадиона «Локомотива». Было много разговоров и даже конкретных планов то о реконструкции, то о сносе и переезде в Лужники. Ваша позиция?

— Наш дом — в Черкизово. Мы по мере возможностей будем делать стадион более современным, что-то ремонтировать, создавать более уютные условия для болельщиков. У нас одно из лучших полей в РПЛ. Стадион спроектирован так, что практически с любой точки можно прекрасно смотреть футбол. Хотим, чтобы Черкизово оставалось домом «Локомотива» и точкой притяжения наших болельщиков.

Ранее Нагорных заявил, что «Локомотив» может подписать еще одного футболиста до закрытия трансферного окна.