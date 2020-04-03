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В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов

19:19
В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов. Фото Дарья Исаева. «СЭ».
В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов. Фото Дарья Исаева. «СЭ».
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По данным «СЭ», в «Динамо» происходит обсуждение снижения зарплат.

Вчера «СЭ» сообщил, что руководство клуба предложило футболистам подписать коллективное соглашение, по которому до возобновления тренировок оклады будут снижены на 40 процентов. В составе 25 футболистов, у каждого свои соображения, обсуждаются многие вопросы. В том числе отъезд легионеров на родину. При этом кто-то (например, Игбун и Каборе) планирует остаться в России, а кто-то (Филипп, Шиманьски, Хильемарк) отправиться в свои страны.

Однако ни о каких урезаниях зарплаты на 20 процентов, о чем появилась информация в СМИ, речи со стороны футболистов не идет. По имеющимся сведениям, снижение будет на 40 процентов, обсуждаются лишь нюансы. (Константин Алексеев)

«Динамо» предложило футболистам сокращение зарплат на 40 процентов

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