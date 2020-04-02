«Динамо» предложило футболистам сокращение зарплат на 40 процентов

Как стало известно «СЭ», руководство «Динамо» предложило футболистам основного состава подписать коллективное соглашение о сокращении зарплат на 40 процентов на время паузы в чемпионате — до момента возвращения к полноценным тренировкам.

Решение принято с учетом анализа текущего финансового положения клуба, рекомендаций ФИФА и РФС, а также сообщения о том, что сезон не возобновится ранее 31 мая.

Сокращение зарплат футболистам позволит «Динамо» нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым работникам. По данным «СЭ», первая реакция со стороны игроков оказалась конструктивной. (Константин Алексеев)