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«Динамо» предложило футболистам сокращение зарплат на 40 процентов

20:46
Игроки «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», руководство «Динамо» предложило футболистам основного состава подписать коллективное соглашение о сокращении зарплат на 40 процентов на время паузы в чемпионате — до момента возвращения к полноценным тренировкам.

Георгий Джикия, Алекс Крал, Самюэль Жиго, Джордан Ларссон.Минус 40 процентов в «Спартаке» — только начало. Дальше — отток легионеров и пересмотр контрактов

Решение принято с учетом анализа текущего финансового положения клуба, рекомендаций ФИФА и РФС, а также сообщения о том, что сезон не возобновится ранее 31 мая.

Сокращение зарплат футболистам позволит «Динамо» нормально функционировать и сохранить рабочие места рядовым работникам. По данным «СЭ», первая реакция со стороны игроков оказалась конструктивной. (Константин Алексеев)

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