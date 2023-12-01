Пивоваров — о продлении контракта с Тюкавиным: «Не было сомнений, что мы достигнем соглашения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с нападающим Константином Тюкавиным до 2028 года.

«Тюкавин — ключевой игрой, наш символ, воспитанник. Не было никаких сомнений, что мы достигнем соглашения. Просто это заняло определенное время. Он просил меня сильно не хвалить его, буду сдержан в оценках. Поздравляю!» — сказал Пивоваров.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.