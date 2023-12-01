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Сегодня, 16:53

Классен может покинуть «Спартак»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Спартак» намерен расстаться с защитником команды Леоном Классеном, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство красно-белых изучает варианты с продажей и арендой игрока. Это связано со скорым возвращением в строй «Спартака» травмированного защитника Томаша Тавареша. В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет — европейские чемпионаты.

23-летний Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-nameren-rasstatsya-s-klassenom-na-fone-vozvrasheniya-v-stroi-tavaresha-310885/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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