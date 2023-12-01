Классен может покинуть «Спартак»

«Спартак» намерен расстаться с защитником команды Леоном Классеном, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство красно-белых изучает варианты с продажей и арендой игрока. Это связано со скорым возвращением в строй «Спартака» травмированного защитника Томаша Тавареша. В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет — европейские чемпионаты.

23-летний Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.