Тюкавин — о продлении контракта: «Счастлив, что поставил подпись»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал продление контракта с бело-голубыми до 2028 года.

«Очень рад, что продлил контракт со своим родным клубом, в котором я вырос. Счастлив, что поставил подпись», — сказал Тюкавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.