В «Динамо» не исключили переговоры по продлению контракта с Бителло

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с полузащитником Бителло.

— Будут ли переговоры по продлению контракта с Бителло после его отсутствия на первом сборе?

— Да, мы этого не исключаем, — сказал Гафин «СЭ».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего бразильца в «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.