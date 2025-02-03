Гендиректор «Химок» Брехов — о финансовом состоянии клуба: «Все взятые на себя обязательства выполняются»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о финансовом состоянии клуба.

«Все стабильно. Все взятые на себя обязательства выполняются. Никаких проблем в настоящее время нет», — сказал Брехов «СЭ».

«Химки» после 18-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.