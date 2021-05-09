«Ахмат» намерен продлить контракт с защитником Нижичем
18:16
«Ахмат» намерен продлить контракт с хорватским защитником Зораном Нижичем, информирует ТАСС.
Нынешнее соглашение Нижича с грозненским клубом действует до 30 июня.
Нижичу 31 год, он выступает за «Ахмат» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за грозненский клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
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