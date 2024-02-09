В ЦСКА заявили, что руководство и тренерский штаб рассчитывают на Давилу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, почему чилийский нападающий армейцев Виктор Давила остался в клубе, несмотря на наличие конкретных предложений.

«Да, к Давиле был конкретный интерес. Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа, и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден. У игрока состоялся разговор с Романом Юрьевичем, тренерским штабом — в клубе на Давилу рассчитывают. Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее чилийский нападающий ЦСКА в интервью «СЭ» заявил, что недоволен количеством своего игрового времени. В первой части сезона Давила принял участие в 11 играх РПЛ, забив в них 3 гола. При этом чилиец не провел за ЦСКА ни одного полного матча.