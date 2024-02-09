«Чемпионат»: ЦСКА отказался продавать Давилу в «Америку» за 6 миллионов евро

ЦСКА отказался продавать форварда Виктора Давилу в мексиканскую «Америку» за сумму около 6 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, близкого к ситуации, в московском клубе посчитали, что чилийский футболист нужен команде.

Ранее появилась информация о том, что Давилой интересуется «Сельта».

26-летний нападающий перешел в ЦСКА из «Леона» в августе 2023 года. Он провел 15 матчей за армейцев во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Контракт чилийца с красно-синими рассчитан до лета 2027 года.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.