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9 февраля, 15:45

Аленичев рассказал, что ежегодно видит партнеров по «Роме» и «Порту»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, с кем из бывших партнеров по итальянской и португальской командам поддерживает связь.

«Ежегодно проводится Кубок легенд. Раньше прилетала сборная Италии во главе с Тотти и Каннаваро, сборная Португалии, те же бразильцы с Кафу и Алдаиром, которых я очень давно знаю. Я ежегодно всех их вижу. Конечно, хотелось бы видеться и общаться чаще, но я думаю, что одного-двух раз в год вполне достаточно. Что касается «Ромы» и «Порту»: все, с кем я играл, — это великие люди, футболисты, выигравшие в своей карьере и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и Лигу чемпионов», — цитирует Аленичева Metaratings.ru.

Россиянин выступал за «Рому» с 1998 по 2000 год. За итальянскую команду он сыграл 43 матча, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. В составе «Порту» Аленичев играл с 2000 по 2004 год. Вместе с «драконами» он стал двукратным чемпионом Португалии.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Порту
ФК Рома
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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