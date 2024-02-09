Аленичев рассказал, что ежегодно видит партнеров по «Роме» и «Порту»

Бывший полузащитник «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, с кем из бывших партнеров по итальянской и португальской командам поддерживает связь.

«Ежегодно проводится Кубок легенд. Раньше прилетала сборная Италии во главе с Тотти и Каннаваро, сборная Португалии, те же бразильцы с Кафу и Алдаиром, которых я очень давно знаю. Я ежегодно всех их вижу. Конечно, хотелось бы видеться и общаться чаще, но я думаю, что одного-двух раз в год вполне достаточно. Что касается «Ромы» и «Порту»: все, с кем я играл, — это великие люди, футболисты, выигравшие в своей карьере и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и Лигу чемпионов», — цитирует Аленичева Metaratings.ru.

Россиянин выступал за «Рому» с 1998 по 2000 год. За итальянскую команду он сыграл 43 матча, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. В составе «Порту» Аленичев играл с 2000 по 2004 год. Вместе с «драконами» он стал двукратным чемпионом Португалии.