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28 февраля 2025, 14:40

В ЦСКА заявили, что не готовы конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» в тратах за новичков

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал траты «Зенита» и «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА не готов конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» в тратах за новичков. И с точки зрения возможности, и с точки зрения целеполагания. При всем уважении к коллегам... Возможно, у них есть своя логика, в том числе экономическая, но мне сложно ее представить, вкладывая такие средства», — сказал Бабаев «СЭ».

ЦСКА набрал 31 очко после 18 туров РПЛ и занимает шестое место. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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