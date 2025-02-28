В ЦСКА заявили, что не готовы конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» в тратах за новичков
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал траты «Зенита» и «Спартака» в зимнее трансферное окно.
«ЦСКА не готов конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» в тратах за новичков. И с точки зрения возможности, и с точки зрения целеполагания. При всем уважении к коллегам... Возможно, у них есть своя логика, в том числе экономическая, но мне сложно ее представить, вкладывая такие средства», — сказал Бабаев «СЭ».
ЦСКА набрал 31 очко после 18 туров РПЛ и занимает шестое место. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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