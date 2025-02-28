В ЦСКА заявили, что не готовы конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» в тратах за новичков

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал траты «Зенита» и «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА не готов конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» в тратах за новичков. И с точки зрения возможности, и с точки зрения целеполагания. При всем уважении к коллегам... Возможно, у них есть своя логика, в том числе экономическая, но мне сложно ее представить, вкладывая такие средства», — сказал Бабаев «СЭ».

ЦСКА набрал 31 очко после 18 туров РПЛ и занимает шестое место. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).