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28 февраля 2025, 14:54

Семин: «В РПЛ есть несколько россиян, которые могут уехать в Европу»

Сергей Ярошенко

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из российских футболистов может уехать в европейские чемпионаты.

«В РПЛ есть несколько россиян, которые могут уехать в Европу. Это те футболисты, которые являются лидерами своих команд: Глушенков, Тюкавин, Батраков, Обляков, Дивеев. Они могут заинтересовать европейские клубы», — цитирует Семина «РБ Спорт».

В настоящий момент в топ-5 европейских лиг играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Далер Кузяев («Гавр»).

Источник: РБ Спорт
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Алексей Батраков
Иван Обляков
Игорь Дивеев
Константин Тюкавин
Юрий Семин
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
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