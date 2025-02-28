Семин: «В РПЛ есть несколько россиян, которые могут уехать в Европу»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из российских футболистов может уехать в европейские чемпионаты.
«В РПЛ есть несколько россиян, которые могут уехать в Европу. Это те футболисты, которые являются лидерами своих команд: Глушенков, Тюкавин, Батраков, Обляков, Дивеев. Они могут заинтересовать европейские клубы», — цитирует Семина «РБ Спорт».
В настоящий момент в топ-5 европейских лиг играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Далер Кузяев («Гавр»).
Источник: РБ Спорт
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