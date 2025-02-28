Сигурдссон: «Рубин» обыграет «Ахмат» с разницей в один мяч

Бывший защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между казанской командой и «Ахматом».

«Когда я был футболистом, мне всегда было тяжело играть в Грозном. Но в столице Чеченской Республики классный стадион и матчи всегда превращались в сражения. В субботу, я думаю, «Рубин» обыграет «Ахмат» с разницей в один мяч», — цитиует Сигурдссона «РБ Спорт».

Встреча между клубами состоится 1 марта. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

После 18 туров «Рубин» с 26 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Грозненская команда с 13 очками — на 15-й строчке.