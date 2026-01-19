В ЦСКА заявили, что клуб не интересуется нападающим «Леванте» Этта Эйонгом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Леванте» Карлу Этта Эйонгу.

Ранее сообщалось, что армейцы были готовы заплатить за 22-летнего камерунца сумму, превышающую 30 миллионов евро

«Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке, не делали и не собираемся делать никаких предложений, которые обсуждаются в испанских СМИ. У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду, на которого мы очень рассчитываем, поэтому сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2025/26 Этта Эйонг провел 18 матчей за «Леванте» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Футболист перешел в команду из «Вильярреала» в июле 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.