Губернатор Калининградской области Беспрозванных назвал задачу «Балтики» на остаток сезона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задаче «Балтики» на остаток сезона.

«Наша задача в каждом матче продолжать показывать свой железный балтийский характер, который в этом сезоне помогает нам набирать очки. Будем стараться в каждой встрече и дальше навязывать борьбу соперникам, навязывать свой футбол и выжимать максимум, чтобы на финише оказаться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Беспрозванных «СЭ».

«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.