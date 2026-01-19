Губернатор Калининградской области Беспрозванных назвал задачу «Балтики» на остаток сезона
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задаче «Балтики» на остаток сезона.
«Наша задача в каждом матче продолжать показывать свой железный балтийский характер, который в этом сезоне помогает нам набирать очки. Будем стараться в каждой встрече и дальше навязывать борьбу соперникам, навязывать свой футбол и выжимать максимум, чтобы на финише оказаться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Беспрозванных «СЭ».
«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
Новости