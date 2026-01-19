Мостовой: «Сейчас возможный уход Маркиньоса — потеря для «Спартака», но важны результаты команды весной»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Спартака» Маркиньоса в «Црвену Звезду».

«Уход футболиста — это всегда потеря в моменте. Но важно, какие результаты команда показывает дальше. Например, серьезное потерей для «Спартака» был Квинси Промес. Но уже год про него никто не говорит. Все зависит от результата. Сейчас возможный уход Маркиньоса — потеря для «Спартака», но важны результаты команды весной. Вдруг кто-то выстрелит — и будет играть лучше, чем бразилец. Или «Спартак» одержит 3-4 победы подряд, тогда все забудут про Маркиньоса», — сказал Мостовой «СЭ».

Маркиньос играл за «Ференцварош» под руководством Станковича с сентября 2023 года по июнь 2024 года, после чего перешел в «Спартак» вместе с тренером. За все время форвард провел 56 матчей в составе красно-белых, забил 7 голов и сделал 15 результативных передач.

Контракт Маркиньоса со «Спартаком» действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.