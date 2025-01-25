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Сегодня, 17:20

В ЦСКА рассказали о ходе процесса по снятию трансферного бана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Виктор Давила в составе ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с запретом ФИФА на регистрацию новичков в отношении клуба.

«Считаем важным рассказать нашим болельщикам о ходе процесса. В конце прошлой недели наконец была согласована министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену» [за Чидеру Эджуке]. Хочется поблагодарить президента голландского клуба, который находился в диалоге с Романом Юрьевичем (Бабаевым, генеральный директор ЦСКА — Прим. «СЭ») и серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

Накануне мы получили формальное подтверждение от банка Херенвена, выйдя на финальный этап уже непосредственной оплаты долга. И как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.

При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время. Однако, ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Чилийский нападающий Виктор Давила покинул армейцев летом 2024 года, выкупив свой контракт. Сейчас он выступает за мексиканскую «Америку».

ФИФА объявила о санкциях для московского клуба 6 декабря 2024 года. Решение связано с долгом ЦСКА перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, который был проведен в 2020 году. Отсчет действия запрета ведется с 14 ноября 2024-го.

Зимнее трансферное окно в РПЛ открыто с 23 января по 20 февраля 2025 года.

Чидера Эджуке в&nbsp;ЦСКА в&nbsp;2022 году. ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года. Причина — невыплата «Херенвену» за Эджуке

Источник: TG-канал Кирилла Брейдо
Виктор Давила
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
ФИФА
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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П
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