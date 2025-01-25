В ЦСКА рассказали о ходе процесса по снятию трансферного бана

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с запретом ФИФА на регистрацию новичков в отношении клуба.

«Считаем важным рассказать нашим болельщикам о ходе процесса. В конце прошлой недели наконец была согласована министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену» [за Чидеру Эджуке]. Хочется поблагодарить президента голландского клуба, который находился в диалоге с Романом Юрьевичем (Бабаевым, генеральный директор ЦСКА — Прим. «СЭ») и серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

Накануне мы получили формальное подтверждение от банка Херенвена, выйдя на финальный этап уже непосредственной оплаты долга. И как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.

При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время. Однако, ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Чилийский нападающий Виктор Давила покинул армейцев летом 2024 года, выкупив свой контракт. Сейчас он выступает за мексиканскую «Америку».

ФИФА объявила о санкциях для московского клуба 6 декабря 2024 года. Решение связано с долгом ЦСКА перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, который был проведен в 2020 году. Отсчет действия запрета ведется с 14 ноября 2024-го.

Зимнее трансферное окно в РПЛ открыто с 23 января по 20 февраля 2025 года.