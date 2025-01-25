Трое молодых футболистов не поехали на второй сбор «Спартака», Мельник довызван вместо Селихова

Как стало известно «СЭ», на второй сбор команды в ОАЭ вместо Александра Селихова, покинувшего «Спартак», красно-белые взяли голкипера второй команды Дмитрия Мельника.

Сборы с командой продолжит голкипер Илья Тихомиров, а также защитники Егор Гузиев и Юрий Коледин, полузащитник Абдулло Джебов и нападающий Артем Быковский.

Полузащитник Руслан Войцеховский, нападающие Николай Ищенко и Виталий Дунай (Карпенко) не примут участие во втором сборе команды в ОАЭ.