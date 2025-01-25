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Сегодня, 17:05

Трое молодых футболистов не поехали на второй сбор «Спартака», Мельник довызван вместо Селихова

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Как стало известно «СЭ», на второй сбор команды в ОАЭ вместо Александра Селихова, покинувшего «Спартак», красно-белые взяли голкипера второй команды Дмитрия Мельника.

Сборы с командой продолжит голкипер Илья Тихомиров, а также защитники Егор Гузиев и Юрий Коледин, полузащитник Абдулло Джебов и нападающий Артем Быковский.

Полузащитник Руслан Войцеховский, нападающие Николай Ищенко и Виталий Дунай (Карпенко) не примут участие во втором сборе команды в ОАЭ.

Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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