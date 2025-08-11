Футбол
11 августа, 11:05

КДК накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 4-го тура РПЛ.

«В матче «Динамо» Макахачала — «Акрон» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. У главных тренеров «Рубина» Рашида Рахимова и ЦСКА Фабио Челестини зафиксированы выходы за пределы технической зоны. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча.

Во время матча «Ахмат» — «Зенит» использовалась аудиосистема для поддержки команды хозяев. У «Сочи» задержка выхода на поле из раздевалки на две минуты перед началом второй тайма. У «Динамо» задержка выхода на поле на три минуты перед началом матча», — сказал Григорьянц «СЭ».

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
  Gordon

    Ну что, поклонники аусвайса, справляется ваш агрегат? :)))

    11.08.2025

  Ю.Ю.

    Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». --------------------------------- Да ладно! Быть такого не может!

    11.08.2025

    В ЦСКА уверены, что получат процент от перепродажи Бийола из «Удинезе» в «Лидс»

    В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере: «Он бесценен. У него нет опции выкупа»
