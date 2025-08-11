КДК накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 4-го тура РПЛ.

«В матче «Динамо» Макахачала — «Акрон» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. У главных тренеров «Рубина» Рашида Рахимова и ЦСКА Фабио Челестини зафиксированы выходы за пределы технической зоны. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча.

Во время матча «Ахмат» — «Зенит» использовалась аудиосистема для поддержки команды хозяев. У «Сочи» задержка выхода на поле из раздевалки на две минуты перед началом второй тайма. У «Динамо» задержка выхода на поле на три минуты перед началом матча», — сказал Григорьянц «СЭ».