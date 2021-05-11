В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных Влашича и Набабкина
ЦСКА провел тренировку в рамках подготовки к матчу 30-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».
В общей группе армейцев без ограничений занимался защитник Бруно Фукс.
Защитник Кирилл Набабкин завершил последнюю стадию восстановительного процесса после травмы крестообразных связок колена и оставшуюся часть сезона также будет тренироваться в общей группе.
Полузащитник Никола Влашич демонстрирует положительную динамику восстановления и раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле, отмечается в сообщении пресс-службы красно-синих со ссылкой на медицинский штаб команды.
Не участвовал в занятии Владислав Яковлев, который вместе с молодежной командой готовится к игре с «Сочи».
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 16 мая в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-gotovyatsya-k-igre-s-dinamo/
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