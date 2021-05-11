Эджуке рассказал о важности игры против «Динамо» для ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

«Сейчас все наши мысли — только о предстоящем матче с «Динамо». Психологическое состояние у всех ребят хорошее, мы добыли важную победу над «Краснодаром» и теперь хотим удачно завершить этот непростой сезон. Последняя игра чемпионата всегда важна, а если в ней решается, какое итоговое место займет команда, — особенно. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков», — цитирует Эджуке официальный сайт ЦСКА.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 16 мая в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.