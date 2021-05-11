Магнуссон улетел на реабилитацию в Исландию
16:13
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон 11 мая улетел в Исландию, информирует пресс-служба московского клуба в Twitter.
Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в игре 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1) и выбыл до конца сезона.
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