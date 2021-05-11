Магнуссон улетел на реабилитацию в Исландию

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон 11 мая улетел в Исландию, информирует пресс-служба московского клуба в Twitter.

Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом.

Хёрдур @HordurM34 улетел в Исландию ??? Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе #ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом pic.twitter.com/CkXpGYfhHS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 11, 2021

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в игре 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1) и выбыл до конца сезона.