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Магнуссон улетел на реабилитацию в Исландию

16:13
Хердур Магнуссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хердур Магнуссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон 11 мая улетел в Исландию, информирует пресс-служба московского клуба в Twitter.

Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом.

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в игре 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1) и выбыл до конца сезона.

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