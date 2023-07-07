В ЦСКА рассказали о подробностях переговоров с Марио Фернандесом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о подробностях переговоров по возвращению защитника Марио Фернандеса в команду.

В июне 2022 года футболист приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В январе 2023 года Фернандес возобновил карьеру и заключил контракт с «Интернасьоналом», а в апреле покинул команду.

6 июля стало известно, что 32-летний футболист не планирует возвращаться в ЦСКА и собирается продолжить карьеру в «Зените».

«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее, клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио. Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

В четверг, 6 июля Брейдо сообщал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.