В ЦСКА рассказали о подробностях переговоров с Марио Фернандесом
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о подробностях переговоров по возвращению защитника Марио Фернандеса в команду.
В июне 2022 года футболист приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В январе 2023 года Фернандес возобновил карьеру и заключил контракт с «Интернасьоналом», а в апреле покинул команду.
6 июля стало известно, что 32-летний футболист не планирует возвращаться в ЦСКА и собирается продолжить карьеру в «Зените».
«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее, клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио. Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
В четверг, 6 июля Брейдо сообщал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.
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4
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6
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7
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8
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|20:00
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Сочи – Балтика
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