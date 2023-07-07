ЦСКА о Медине и «Спартаке»: «В трансферное окно могут совершаться сделки в ту или иную сторону»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.
Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.
«Любые трансферные слухи (Медина, Паулиньо, и т.д.): клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть несоответствующие. Все достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нем могут совершаться сделки — в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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Урал – ЦСКА
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