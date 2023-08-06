ЦСКА о переходе Давилы: «Деньги в пути. Он пока никуда не вылетал»

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что клуб должен скоро подписать нападающего Виктора Давилу из «Леона».

Ранее журналист Фернандо Эскивель рассказал, что деньги за чилийского игрока будут идти в «Леон» через четыре страны.

«На данный момент деньги за Давилу в пути. Правда, что деньги идут через четыре страны? Если буду как-то комментировать путь, то его может не стать. Ждет ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь пока его опция не будет активирована, он на контракте с клубом», — сказал Брейдо.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 4 матча в составе сборной Чили.