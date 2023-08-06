Защитник «Балтики» Жиров надеется увидеть полный стадион в домашнем матче с «Факелом»

Защитник «Балтики» Александр Жиров поделился мнением о матче против «Факела» в 3-м туре РПЛ.

«Я с нетерпением жду игры с «Факелом». Наконец-то мы сыграем дома, а то до этого мы два тура провели в гостях. Надеюсь увидеть полный стадион. Что касается соперника, то, как я и говорил, слабых команд в РПЛ нет, нас ждет непростой матч», — цитирует игрока ТАСС.

Матч пройдет в Калининграде и начнется в 17.30 мск.