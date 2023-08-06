Друг Малкома не считает, что бразилец сможет играть за «Спартак» и ЦСКА в РПЛ: «Он очень любит «Зенит»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли бразилец в будущем перейти в «Спартак» или ЦСКА.

— Верите, что Малком еще сыграет в России?

— Почему нет? Он здесь на хорошем счету. Прекрасные отношения с Сергеем Семаком и руководством клуба. Когда закончится контракт с «Аль-Хилялем», Малкому будет всего 29. Если захочет вернуться, «Зенит» точно не скажет ему «нет».

— Недавно состоялся громкий переход: Марио Фернандес, легенда ЦСКА, подписал контракт с «Зенитом». Допускаете, что Малком выберет «Спартак» или ЦСКА?

— Никто не знает, как повернется судьба, но, думаю, в России он будет играть только за Петербург! Малком очень любит «Зенит».

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

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