В ЦСКА рассказали о физическом состоянии игроков

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии игроков после выхода из отпуска.

«Все ребята вернулись в хорошей форме. У всех хорошее настроение. Позже обследование пройдут Файзуллаев, Круговой, Обляков и Койта. Им тренер разрешил вернуться в расположение команды позже. Все хорошо, все идет планово. Вечером будут силовые тестирования — стандарт для нашей команды. Все хорошо, все живы и здоровы, травмированных у нас в настоящее время, к счастью, нет», — сказал Безуглов клубной пресс-службе.

ЦСКА проведет первый товарищеский матч 27 июня против «Амкала».