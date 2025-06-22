«Ахмат» объявил о переходе форварда «Оренбурга» Мансильи

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненского клуба. 28-летний аргентинец подписал трехлетний контракт.

«Футболист присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медицинское обследование, и проведет в воскресенье первую тренировку», — говорится в сообщении пресс-служба грозненского клуба.

Мансилья играл за «Оренбург» с 2022 года. Всего он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 15 результативных передач.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 5 мячей и 4 голевых паса в 30 играх.