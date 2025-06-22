Футбол
22 июня, 13:02

«Ахмат» объявил о переходе форварда «Оренбурга» Мансильи

Руслан Минаев
Брайан Мансилья.
Фото ФК «Оренбург»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненского клуба. 28-летний аргентинец подписал трехлетний контракт.

«Футболист присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медицинское обследование, и проведет в воскресенье первую тренировку», — говорится в сообщении пресс-служба грозненского клуба.

Мансилья играл за «Оренбург» с 2022 года. Всего он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 15 результативных передач.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 5 мячей и 4 голевых паса в 30 играх.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
Брайан Мансилья
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • iurganovanton

    Мансилья, ДОН!

    22.06.2025

  • albou2

    Ямалю...)))

    22.06.2025

  • Gena34

    Результативность не акти какая,но Ахмату сойдет.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А можно я выкуплю Ямаля за 20-25 млн евро? Кому звонить?

    22.06.2025

  • m_16

    ЦСКА за 20-25 млн. евро даже Ямаля покупать не станет, скажет, что дорого.

    22.06.2025

  • sdf_1

    Это никому не интересно. Про это можно вообще не писать. Другое дело, что ЦСКА готов выкупить Головина у «Монако». Цена вопроса 20-25 млн. евро. Вот эта новость намного интереснее и поэтому вызовет живой интерес читающей публики

    22.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

