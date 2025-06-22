Губернатор Калининградской области: «В постоянном общении с Талалаевым, как и с руководством «Балтики»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Мы находимся с ним в постоянном общении, как и с руководством клуба. По возможности бываю на матчах, после которых обсуждаем все вопросы. Обсуждаем проблемы, чем помочь. Сейчас говорим о дополнительном поле на базе для нашего клуба. Будем стараться помогать, чтобы у клуба был хороший тренировочный процесс», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

По итогам сезона-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.