Кавазашвили: «В том, что у Витории не все получались в «Спартаке», виноват только он сам»

Кавазашвили считает, что Руй Витория сам виноват в неудачной работе в «Спартаке»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Руя Витории о работе в России.

Португальский специалист в интервью Marca заявил о кадровых перестановках и отсутствии трансферов в «Спартаке».

«В том, что у Витории не все получались в «Спартаке», виноват только он сам. Когда тренер приглашается в клуб или сборную, он всегда должен поставить свои условия: иначе ему незачем приходить в команду. Если он получает 0, то будет считаться бездарным тренером. Многие тренеры страдают из-за того, что у них не хватает принципиальности поставить свое я. Они цепляются за предложенную работу и закрывают глаза на недостатки», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Кавазашвили считает, что Витории не хватило характера, чтобы доказать свою необходимость прихода в команду хозяину клуба.

«Витория изначально потерял аспект, который должен всегда сопровождать нового тренера. Единственное, чем мне понравился Витория, это то, что он перестроил команду на атакующий лад. Команда стала живо играть, быстро переходили от обороны к атаке. Получалось или не получалось — уже другой вопрос. Задача была на обновление мышления, но они не смогли выдержать до конца», — добавил Кавазашвили.

Руй Витория возглавлял московский клуб с мая по декабрь 2021 года.