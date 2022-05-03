Кавазашвили: «В том, что у Витории не все получались в «Спартаке», виноват только он сам»
Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Руя Витории о работе в России.
Португальский специалист в интервью Marca заявил о кадровых перестановках и отсутствии трансферов в «Спартаке».
«В том, что у Витории не все получались в «Спартаке», виноват только он сам. Когда тренер приглашается в клуб или сборную, он всегда должен поставить свои условия: иначе ему незачем приходить в команду. Если он получает 0, то будет считаться бездарным тренером. Многие тренеры страдают из-за того, что у них не хватает принципиальности поставить свое я. Они цепляются за предложенную работу и закрывают глаза на недостатки», — сказал Кавазашвили «СЭ».
Кавазашвили считает, что Витории не хватило характера, чтобы доказать свою необходимость прихода в команду хозяину клуба.
«Витория изначально потерял аспект, который должен всегда сопровождать нового тренера. Единственное, чем мне понравился Витория, это то, что он перестроил команду на атакующий лад. Команда стала живо играть, быстро переходили от обороны к атаке. Получалось или не получалось — уже другой вопрос. Задача была на обновление мышления, но они не смогли выдержать до конца», — добавил Кавазашвили.
Руй Витория возглавлял московский клуб с мая по декабрь 2021 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0