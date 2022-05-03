Агент Языджи: «Юсуф продолжит бороться за успех ЦСКА в следующем году»

Адем Чебеджи, агент нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, повлияет ли на будущее футболиста отстранение российских команд от турниров под эгидой УЕФА.

«Юсуф не оставляет своих друзей одних в трудную минуту. Так будет и сейчас. В трудные времена он будет поддерживать ЦСКА и продолжит бороться за его успех в следующем году», — сказал агент «СЭ».

25-летний турецкий футболист в этом сезоне провел 9 матчей в чемпионате, в которых забил 8 голов.

Ранее стало известно, что российский футбольные клубы не выступят в еврокубках в сезоне 2022/23.

Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиги наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.