В ЦСКА отреагировали на поведение «Спартака» в соцсетях

Пресс-служба ЦСКА отреагировали на публикации «Спартака» в Twitter после победы над армейцами в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:0.

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?» — говорится в публикации в официальном Twitter ЦСКА.

SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил? ??? #norespect — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 25, 2021

Ранее «Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА роликом в стиле Mortal Kombat. После этого в Twitter красно-белых появилось обращение к армейцам: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. ЦСКА идет на 6-й строчке с 46 очками.