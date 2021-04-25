В ЦСКА отреагировали на поведение «Спартака» в соцсетях
21:10
Пресс-служба ЦСКА отреагировали на публикации «Спартака» в Twitter после победы над армейцами в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:0.
«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?» — говорится в публикации в официальном Twitter ЦСКА.
Ранее «Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА роликом в стиле Mortal Kombat. После этого в Twitter красно-белых появилось обращение к армейцам: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. ЦСКА идет на 6-й строчке с 46 очками.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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