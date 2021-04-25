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В ЦСКА отреагировали на поведение «Спартака» в соцсетях

21:10
ЦСКА ответил «Спартаку». Фото Twitter
ЦСКА ответил «Спартаку». Фото Twitter
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Пресс-служба ЦСКА отреагировали на публикации «Спартака» в Twitter после победы над армейцами в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:0.

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?» — говорится в публикации в официальном Twitter ЦСКА.

Ранее «Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА роликом в стиле Mortal Kombat. После этого в Twitter красно-белых появилось обращение к армейцам: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. ЦСКА идет на 6-й строчке с 46 очками.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1386376807281303560

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