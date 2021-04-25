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Ларссон прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби

25 апреля 2021, 21:12
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я увидел, что Промес получает мяч, разворачивается, я начал набирать скорость. Он увидел меня, отдал передачу по флангу. Немного повезло, мяч отскочил ко мне, и я пробил в ближний угол от вратаря. Соглашусь, у нас было много пространства в атаке, это в том числе благодаря тому, что мы играли в большинстве. Плюс, мы вышли на поле голодными до победы, очень хотели выиграть. Борьба за место в Лиге чемпионов? Мы сохраняем оптимизм, впереди важные матчи, в которых надо побеждать. Надо идти от матча к матчу, мы заслужили быть в ЛЧ и сделаем все, чтобы там оказаться», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ларссон.

Также форвард красно-белых высказался об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Я не видел эпизода с фолом Ахметова, нужно будет посмотреть потом. Думаю, все было справедливо, ведь ВАР для того и создали. Судьи посмотрели момент и вынесли решение», — добавил Ларссон.

Шведский футболист стал автором единственного гола в матче и был признан лучшим игроком встречи.

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