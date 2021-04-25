«Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА в стиле «фаталити» из Mortal Kombat
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
В официальном Twitter-аккаунте красно-белых появилось видео, выполненное в стиле видеоигры Mortal Kombat, в котором персонаж под ником «Гладиатор» убивает соперника с именем «My Little Pony».
«Flawless victory (безупречная победа — прим. «СЭ»)» — говорится в подписи к ролику.
FLAWLESS VICTORY! ? pic.twitter.com/WorC6ZcwlV— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. ЦСКА идет на 6-й строчке с 46 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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