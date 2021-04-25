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«Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА в стиле «фаталити» из Mortal Kombat

19:24

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на победу команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

В официальном Twitter-аккаунте красно-белых появилось видео, выполненное в стиле видеоигры Mortal Kombat, в котором персонаж под ником «Гладиатор» убивает соперника с именем «My Little Pony».

«Flawless victory (безупречная победа — прим. «СЭ»)» — говорится в подписи к ролику.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. ЦСКА идет на 6-й строчке с 46 очками.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры