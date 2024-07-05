В ЦСКА опровергли возможный переход Давилы в «Америку»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что нападающий Виктор Давила может перейти в «Америку».
«Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определенные разговоры об интересе к Виктору давно еще доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то «торговли», о которой пишут, ни соответсвующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Давила вернется в Москву в конце следующей недели.
26-летний чилиец перешел в ЦСКА летом 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Портал Transfermarkt оценил сделку в 5 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Давила провел за ЦСКА 35 матчей, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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