В ЦСКА опровергли возможный переход Давилы в «Америку»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что нападающий Виктор Давила может перейти в «Америку».

«Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определенные разговоры об интересе к Виктору давно еще доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то «торговли», о которой пишут, ни соответсвующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Давила вернется в Москву в конце следующей недели.

26-летний чилиец перешел в ЦСКА летом 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Портал Transfermarkt оценил сделку в 5 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Давила провел за ЦСКА 35 матчей, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.