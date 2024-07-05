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Сегодня, 08:59

Fox Sports: Давила этим летом может перейти в «Америку»

Руслан Минаев
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Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Форвард ЦСКА Виктор Давила близок к переходу в «Америку», сообщает Fox Sports.

По данным источника, переговоры между российским и мексиканским клубами находятся на продвинутой стадии.

26-летний чилиец перешел в ЦСКА летом 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Портал Transfermarkt оценил сделку в 5 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Давила провел за ЦСКА 35 матчей, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Америка
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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