Fox Sports: Давила этим летом может перейти в «Америку»

Форвард ЦСКА Виктор Давила близок к переходу в «Америку», сообщает Fox Sports.

По данным источника, переговоры между российским и мексиканским клубами находятся на продвинутой стадии.

26-летний чилиец перешел в ЦСКА летом 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Портал Transfermarkt оценил сделку в 5 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Давила провел за ЦСКА 35 матчей, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.