Шпинев — о Миранчуке и «Динамо»: «Если бы вопрос о переходе стоял, мы бы уже о чем-то знали и говорили»
Агент полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе футболиста в «Динамо».
«Я не комментирую слухи и не буду. У нас прекрасные отношения с клубом «Динамо», с руководством, с господином Гафиным. С тем же Личкой мы лично знакомы. Если бы вопрос о переходе стоял, мы бы уже о чем-то знали и говорили. Есть только официальные заявления клубов. Можем на это обращать внимание. Не надо муссировать слухи», — сказал Шпинев «СЭ».
В четверг, 4 июля, главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил возможное приглашение футболиста в клуб.
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